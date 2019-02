Europa-League-Auslosung: Frankfurt trifft auf Inter Mailand

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Drittplatzierten Inter Mailand. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Am Donnerstag hatten sich die Hessener mit einem 4:1 im Rückspiel gegen Schachtar Donezk durchgesetzt.

Damit ist die Eintracht der einzige deutsche Verein, der es bis ins Achtelfinale geschafft hat. Bayer Leverkusen war am Donnerstag mit einem 1:1 gegen FK Krasnodar rausgeflogen – das Hinspiel endete 0:0.

Das sind die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick:

FC Chelsea – Dynamo Kiew

Eintracht Frankfurt – Inter Mailand

Dinamo Zagreb – Benfica Lissabon

SSC Neapel – RB Salzburg

FC Valencia – FK Krasnodar

FC Sevilla – Slavia Prag

FC Arsenal – Stade Rennes

Zenit St. Petersburg – FC Villarreal

Die Hinspiele finden am 7. März statt. Die Rückspiele am 14. März.