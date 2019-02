Rebecca (15) vermisst - Polizei Berlin bittet um Hinweise

Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe. Rebecca (15) wird schon seit dem Montag vor einer Woche vermisst. Sie hatte die Wohnung von Verwandten in Berlin-Britz am Morgen verlassen, ist aber nie in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee angekommen.

Inzwischen ermittelt die Mordkommission - offenbar auch, weil dort mehr Beamte zur Verfügung stehen. Allerdings wird ein Verbrechen nicht mehr ausgeschlossen.

Rebecca (15) wird vermisst Polizei Berlin

Die Polizei hat ein Foto von Rebecca veröffentlicht und von der Kleidung, die das Mädchen bei ihrem Verschwinden getragen hat - nämlich eine rosafarbene Plüschjacke, einen weißen Kapuzenpullover mit der Aufschrift “RAP MONSTER” und schwarz-weiße Sportschuhe der Marke „VANS“.

Die Frage der Polizei Berlin lautet: Wer hat Rebecca Reusch am Morgen des 18. Februar 2019 im Bereich zwischen Maurerweg und Fritz-Erler Allee gesehen?

Wer hat sie nach dem 18. Februar 2019 noch gesehen oder Kontakt zu ihr gehabt?

Hinweise bitte an die Polizei Berlin (030) 4664-911333 oder jede andere Polizeidienststelle.