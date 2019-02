Seifenkistenrennen begeistert Tausende Zuschauer in Kroatien

Eine Höhepunkt, den die Menschen aus Opatija in Kroatien sich nicht entgehen lassen: das jährlich stattfindende Seifenkistenrennen zum Karneval. Selbstgebaute Fahrzeuge, die auf Kugellagern (bekannt als "balinjere"- daher der Name) statt auf Rädern, die Hauptstraße der Ortschaft entlang fahren, war schon immer die ursprüngliche Attraktion des Karnevals in Opatija. Die "Balinjerada" ist zum einen ein Rennen, bei dem die Piloten dieser ungewöhnlichen selbst gebauten Fahrzeuge ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen müssen, zum anderen eine Karnevals-Parade, bei der Karnevalsgruppen mit ihren phantasievollen Konstruktionen zur Schau stellen.