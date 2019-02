Schneller Datenfunk 5G dominiert Mobile World Congress

"Auf dem "Mobile World Congress 2019", hier in Barcelona sprechen alle vom superschnellen 5G-Datenfunk. Hier am Stand der NTT Group wird gezeigt, wie ein Musiker über ein 5G-Netzwerk live mit anderen Musikern an anderen Orten spielt".

Es geht nicht nur um Musik. Der japanische Telekommunikationsriese hat eine große Vision, wie 5G die Welt verändern kann:

"Smart World, einschließlich Smart City, Smart Building, Smart Agriculture und Smart Factory, alles basiert auf 5G".

Wie schnell ist 5G? Die "KT Corporation" in Südkorea betreibt bereits 5G-Netze und sagt, was wir in den nächsten Jahren erwarten können:

"Abhängig vom verfügbaren Frequenzspektrum auf dem Markt und auch von der Geräteleistung, sollten Sie zunächst zwischen ein und zwei Gigabit pro Sekunde haben können."

5G bedeutet, dass Millionen von Objekten verbunden werden können. Laut Sicherheitsexperten birgt es Risiken, da Hacker und Viren mehr Angriffsmöglichkeiten haben:

"Sie werden mobile Breitbandbenutzer im selben Netzwerk haben wie selbstfahrende Autos. Oder zusammen mit beispielsweise einem Chirurgen, der eine Fernoperation durchführt. Sie möchten nicht, dass eine Webcam in einem Wohnhaus den operierenden Chirugen angreift".

Während die Sicherheitsfragen im Raum stehen, ist der Ansturm auf das neue Netz eröffnet. Weltweit finden über 500 Tests von 5G statt. Die Europäer sollten später in diesem Jahr Zugang zu dem Dienst bekommen:

"Die Premiere für die Inbetriebnahme der Frequenzen ist für Ende 2019, Anfang 2020, geplant. Zur selben Zeit sollen die Glasfaserverbindungen ersetzt werden. 2020 oder 2021 werden die neuen Anwendungen auch für die Industrie nutzbar sein".

"Geschwindigkeit, das ist es, was alle Firmen, die hier für 5G werben, versprechen. Es gibt Fragen zur Sicherheit und zum Zeitpunkt der Einführung dieser Technologie.

Aber eines ist sicher, es wird schnell gehen.