2. Gipfel in Hanoi: Trump und Kim schütteln 10 Sekunden lang Hände

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und Donald Trump trafen sich am Mittwoch (27. Februar) in Hanoi zu ihrem zweiten Gipfel. Kim und Trump schüttelten Hände und lächelten kurz vor einer mit Flaggen ihrer Länder geschmückten Wand im Hotel Metropole in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Zur Begrüßung gaben sie sich zehn Sekunden lang die Hand. Beide wirkten zunächst ernst und angespannt. Anschließend setzten sie sich zu einem persönlichen Gespräch zusammen und a´ßen gemeinsam zu Abend, nur mit den Außenministern und Beratern.