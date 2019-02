Gipfel in Hanoi - Trump sieht Fortschritte mit Kim

0

Die Gespräche von Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über Frieden und Abrüstung kommen nach Angaben des US-Präsidenten gut voran.

Nach den ersten Treffen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi spricht Trump von einem sehr guten Dialog. Das Weiße Haus kündigte zum Abschluss des zweitägigen Gipfels am Donnerstag sogar eine gemeinsame Erklärung an.

Zum Auftakt des Treffens in Hanoi hatte Trump dem völlig verarmten Nordkorea einen wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht gestellt, wenn Kim tatsächlich atomar abrüstet.

Der Gipfel weckt bei Einheimischen und Touristen große Begeisterung:

"Ich freue mich, auch wenn ich in der Nähe von Washington DC wohne und im Moment kein großer Fan von Trump bin. Aber es ist aufregend. Es ist Teil der Geschichte und wir sind hier".

„Einheimische und Touristen erwarten viel von diesem historischen Gipfel. Ich bin sehr stolz darauf, aus Hanoi zu sein".

Über die Ergebnisse der Gespräche zwischen Trump und Kim wird kräftig spekuliert.

Möglich scheinen eine Schließung des wichtigen nordkoreanischen Atomkomplexes Yongbyon, die Zulassung von Atom-Inspekteuren, sowie die Einrichtung von Verbindungsbüros und die Wiederaufnahme innerkoreanischer Wirtschaftsprojekte.