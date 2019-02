LIVE | Donald Trump trifft Kim Jong Un in Hanoi

Der US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben sich an diesem Dienstag in Hanoi getroffen. Es ist der zweite Gipfel zwischen den beiden Staatschefs. Es geht unter anderem darum, die Vereinbarungen des Treffens in Singapur vom vergangenen Jahr umzusetzen. Nordkorea hatte damals der Abrüstung der koreanischen Halbinsel zugestimmt.

Gegen 13 Uhr deutscher Zeit war ein gemeinsames Dinner geplant - den Handshake gab es schon vorher. Erst am kommenden Tag soll der Gipfel offiziell losgehen.

Verfolgen Sie die Ereignisse in Hanoi im Livestream oben.