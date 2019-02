USA wollen Resolution im UN-Sicherheitsrat durchsetzen, um Hilfsgüter nach Venezuela zu bringen

Die USA wollen eine Resolution im UN-Sicherheitsrat durchsetzen, mit der die Lieferung von Hilfsgütern nach Venezuela ermöglicht wird. Abgestimmt werden soll darüber noch diese Woche.

"Wir bitten andere, sich uns anzuschließen, um diejenigen zu bestrafen, die am letzten Wochenende an der Gewalt beteiligt waren und von der Korruption des Maduro-Regimes profitieren. Wir bitten die Mitgliedstaaten, einen Beitrag zur Bewältigung der humanitären Situation in Venezuela zu leisten, und dem Beispiel von dutzenden Nationen zu folgen", sagte Elliott Abrams, der US-Beauftragte für Venezuela.

Präsident Nicolás Maduro hatte dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó mehrfach vorgeworfen, einen Staatsstreich zu planen.

Russland könnte Resolution verhindern

Ein mögliches Veto Russlands bezeichnete Abrams als "beschämend". Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja bezeichnete die Lieferung von Hilfsgütern in das südamerikanische Land in der Ratssitzung als "Zwangsernährung". Da Präsident Nicolás Maduro diese nicht genehmigt habe, verstießen die Lieferungen gegen die Souveränität des Landes.

"Dies war das letzte Kapitel des Staatsstreichs. Lies von meinen Lippen ab: er ist gescheitert!

Anstatt danach zu fragen, verlangen wir mit allem nötigen Respekt vom Sicherheitsrat, dass er eine Resolution unterzeichnet, in der die Androhung und Anwendung von Gewalt gegen die Bolivarische Republik Venezuela abgelehnt werden", sagte Jorge Arreaza, der venezolanische Außenminister.

Das venezolanische Militär blockiert seit vergangener Woche die Grenzen Venezuelas und verhindert so auf Maduros Anweisung die Lieferung von dringend benötigten Hilfsgütern aus dem Ausland. Maduro sieht in den Lieferungen einen Vorwand für die USA, in Venezuela einzumarschieren und ihn zu stürzen.