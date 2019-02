Sturzflut in Israel: Mann hängt im Auto fest

Israel erlebt in diesem Jahr einen ungewöhnlichen kalten Winter mit heftigen Regenfällen. So wurde dieser Mann, der im Auto unterwegs war, von einer Sturzflut überrascht. Er kletterte daraufhin auf das Dach seines Wagens, wo ihn Rettungskräfte fanden und versuchten, ihn an sicheres Land zu bringen. Das gelang ihnen mit Hilfe eines Rettungsrings. Der Mann war einer von zwei Opfern der Sturzflut und musste wegen Hyperthermie im Krankenhaus behandelt werden.