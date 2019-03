Tennis: Federer kann seinen 100. ATP-Titel holen

Im Finale trifft Federer auf Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Es kommt also zur Neuauflage des Achtelfinales der Australian Open: Damals hatte Tsitsipas gewonnen.



Bei einem Sieg w\u00fcrde Federer allerdings seinen achten Titel in Dubai holen und damit gleichzeitig den 100. Sieg seiner Laufbahn auf der ATP-Tour.



Das hatte vor ihm nur der US-Amerikaner Jimmy Connors geschafft.

