Algerien: 1 Toter bei Demonstration in Algier

In Algeriens Hauptstadt Algier hat es bei den Demonstrationen gegen eine erneute Amtszeit von Präsident Abdelaziz Bouteflika einen Toten gegeben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters und algerischer Medien handelt es sich dabei um den 60-jährigen Hassan Benkhedda, Sohn eines algerischen Unabhängigkeitskämpfers. Demnach erlitt er einen Herzinfarkt.

Die Proteste am Freitag waren die bisher größten seit dem Beginn der Demonstrationen vor etwas mehr als einer Woche. In verschiedenen Städten des Landes gingen mehrere Zehntausend Menschen auf die Straße. Die Proteste blieben weitestgehend friedlich. In Algier kam jedoch es zu Ausschreitungen mit Dutzenden Verletzten. 45 Demonstrantinnen und Demonstranten wurden laut Behörden festgenommen.