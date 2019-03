Jubel in Indien: Pakistan lässt Kampfpiloten frei

In Indien hat die Freilassung des Kampfpiloten Abhinandan Varthaman Jubelfeiern ausgelöst. Der Oberstleutnant wurde an einem Grenzübergang von den pakistanischen den indischen Behörden übergeben.

Pakistan hatte am Mittwoch eigenen Angaben nach zwei indische Kampfflugzeuge abgeschossen, Indien hingegen teilte mit, der Pilot sei mit seinem Fallschirm auf pakistanisches Gebiet geweht worden. Ein Angriff der indischen Luftwaffe auf ein sich in Pakistan befindenden Lager der als terroristisch eingestuften Gruppierung Jaish-e-Mohammed in der Nacht zum Dienstag hatte erhebliche Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern ausgelöst.