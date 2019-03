Bernie Sanders (77) will US-Präsident werden

In den Vereinigten Staaten hat Bernie Sanders den Wahlkampf eingeläutet. Der 77-Jährige will als Kandidat der Demokratischen Partei den amtierenden Präsidenten Donald Trump herausfordern.

Die Grundsätze einer Regierung unter seiner Leitung seien nicht Habgier, Hass und Lügen, rief Sanders seinen Anhängern zu und sprach sich gegen Rassismus, Sexismus, Fremdenfeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit und religiösen Fanatismus aus.

Seine Bewerbung stellte er unter den Leitspruch „Nicht ich. Wir“, was im Englischen ein Wortspiel mit dem Landesnamen ergibt. („Not me. Us.“)

Sanders sitzt als Vertreter des Bundesstaates Vermont im US-Senat. In seiner Rede in seiner Heimatstadt New York sprach er sich für Gerechtigkeit, unter anderem in wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Fragen aus. Trump nannte er den „gefährlichsten Präsidenten der modernen amerikanischen Geschichte“.

Bereits 2016 bewarb er sich als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei, musste aber Hillary Clinton den Vortritt lassen, die in der Wahl letztlich Donald Trump unterlag.