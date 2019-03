2 Palästinenser nach Pkw-Attacke getötet

In der Nähe von Ramallah im Westjordanland ist der Fahrer eines Pkw offenbar absichtlich in eine Gruppe von israelischen Soldaten gerast. Die Soldaten hätten daraufhin auf die Angreifer geschossen und zwei von ihnen außer Gefecht gesetzt, teilte die israelische Armee mit. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Vorfall zwei zwanzigjährige Palästinenser getötet. Ein weiterer Palästinenser sei verletzt worden.

Die Armee erklärte, ein Soldat sei bei dem Angriff schwer verletzt worden. Ein weiterer habe leichtere Verletzungen davongetragen. In dem Fahrzeug hätten sich Brandsätze befunden.

Die Attacke geschah in der Nähe des Dorfes Kafr Nima. Der Bürgermeister der Gemeinde sagte, israelische Soldaten hätten vor der Attacke eine Razzia in Kafr Nima durchgeführt. In den vergangenen Jahren ist es Israel und den Palästinensergebieten immer wieder zu Attacken mit Fahrzeugen gekommen, die mehrfach tödlich verlaufen sind.