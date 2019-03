Keith Flint von der Band "The Prodigy" mit 49 Jahren gestorben

Keith Flint, Musiker und Sänger der Band The Prodigy ist tot. Er wurde am Montagmorgen tot in seinem Haus in Essex nördlich von London aufgefunden.

Ein Polizeisprecher erklärte, man sei gegen 8 Uhr an das Haus gerufen worden, um sich um das Wohlergehen eines Mannes zu kümmern. "Ein 49-jähriger Mann wurde leider für tot erklärt."

Der Tod sei nicht als verdächtig eingestuft worden.

Flint wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der britischen elektronischen Musik der 90er Jahre. Im Jahr 1990 stieß er eigentlich als Tänzer zur Band, wurde aber bald mit seinen scheinbar zufälligen Tanzschritten und häufig exzentrischen Haarschnitten zum Gesicht der Band.

Viele Fans sind schockiert und traurig.

Wenn Sie selbst deprimiert sind, können Sie sich in Deutschland per Chat, Mail oder telefonisch kostenlos und anonym unter 0800/111 0 111 beraten lassen. Ein muslimisches Beratungstelefon gibt es rund um die Uhr unter 030 - 44 3509 821 (oder wenn nicht in Deutschland: 0049 - 30 / 44 35 09 821). In Österreich können Sie sich unter der Telefonnummer 142 beraten lassen oder im Internet. In der Schweiz hilft die Dargebotene Hand im Internet und unter der Telefonnummer 143.