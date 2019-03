Malaysia: Tapir erfolgreich aus Abfluss gerettet

In Malaysia wurde ein Tapir gerettet, nachdem er am Sonntag (3. März) in einem Abfluss in Selangor, stecken geblieben war.

Lokalen Medienberichten zufolge schien der Tapir nach einem Ausflug in ein Wohngebiet in den Abfluss gefallen zu sein. In den sozialen Netzwerken kursierte daraufhin ein Video, das Rettungskräfte zeigt, die versuchen, ein Gurtzeug an dem Tier zu befestigen und es mit einem Bagger hochzuheben.

Der Tapir erlitt leichte Verletzungen und wird in einer Rettungsstation betreut, berichteten lokale Medien.