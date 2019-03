Forbes-Liste: Wer sind die reichsten Menschen der Welt?

Amazon-Gründer Jeff Bezos ist laut des Wirtschaftsmagazins Forbes immer noch die reichste Person der Welt mit einem geschätzten Vermögen von 131 Milliarden US-Dollar (115,8 Milliarden Euro). 1994 gründete er das Unternehmen 1994 in Seattle. Heute ist er immer noch CEO und hält 16 Prozent der Anteile.

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates steht mit 96,5 Milliarden Dollar (mehr als 85,3 Milliarden Euro) auf Platz zwei. Seit der Gründung im Jahr 1975 mit Paul Allen hat er den größten Teil seiner Anteile an dem Unternehmen verkauft oder verschenkt.

Amazon-Gründer Jeff Bezos steht an der Spitze der Forbes-Liste REUTERS/Joshua Roberts/File Picture REUTERS

Es folgt Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten mit einem Vermögen von 82,5 Milliarden Dollar (72,9 Milliarden Euro). Bufett betreibt die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, zu der mehr als 60 Unternehmen gehören, darunter der Batteriehersteller Duracell. Obwohl er auf Platz 3 steht, zählt er zu den Verlierern in diesem Jahr. Einige seiner Investitionen trafen nicht wie sonst so häufig ins Schwarze, was sich auch in seinem Privatvermögen widerspiegelte: Laut Forbes hat er 1,5 Milliarden Dollar verloren.

Zu den weiteren Top 10 gehören Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Google-Mitbegründer Larry Page:

Jeff Bezos: 131 Milliarden Dollar Bill Gates: 96,5 Milliarden Dollar Warren Buffett: 82,5 Milliarden Dollar Bernard Arnault: 76 Milliarden Dollar Carlos Slim Helu: 64 Milliarden Dollar Amancio Ortega: 62,7 Milliarden Dollar Larry Ellison: 62,5 Milliarden Dollar Mark Zuckerberg: 62,3 Milliarden Dollar Michael Bloomberg: 55.5 Milliarden Dollar Larry Page: 50,8 Milliarden Dollar

Kylie Jenner: Die jüngste Selfmade-Milliardärin REUTERS/Carlo Allegri

In Deutschland dominieren Discounter-Konzerne

Die 21-Jährige Kylie Jenner von der Reality-TV-Show Keeping Up With The Kardashians ist wohl die größte Gewinnerin in der Liste: Durch den Erfolg ihres Kosmetikunternehmens Kylie Cosmetic ist sie die jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten mit einem Vermögen von einer Milliarde Dollar (884,3 Millionen Euro).

Die reichste Frau der Welt ist Francoise Bettencourt Meyers und liegt mit beinahe 49,3 Milliarden US-Dollar (43,6 Milliarden Euro) auf Platz 15. Sie ist die Enkelin des Gründers von L’Oréal.

Die reichste Frau Deutschlands ist BMW-Erbin Susanne Klatten mit einem Vermögen von 21 Milliarden Dollar (18,5 Milliarden Euro).

In der deutschen Liste liegt sie auf Platz 3. Davor liegen nur der reichste Mann Deutschlands, der Eigentümer von Lidl und Kaufland Dieter Schwarz (22,6 Milliarden Dollar / 20 Milliarden Euro), und Platz 1 teilen sich Beate Heister und Karl Albrecht, die Erben und Miteigentümer von Aldi Süd.