Elysium: Haftstrafen für Betreiber von Kinderporno-Seite

Vier Drahtzieher der Kinderporno-Plattform Elysium sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Limburg verhängte Freiheitsstrafe zwischen 3 und 9 Jahren. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Männer zwischen 2015 und 2016 zunächst an der Plattform "The Giftbox Exchange" beteiligt waren. Nach der Schliessung dieser Seite, bauten sie Elysium auf.

Einer der Verurteilten hatte seine Werkstatt im hessischen Bad Camberg als Standort für den Server zur Verfügung gestellt. Die Männer wurden wegen des Besitzes und der Veröffentlichung von Kinderpornografie verurteilt, einer der angeklagten ausserdem wegen sexuellen Missbrauchs zweier Kinder.