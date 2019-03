Flüchtlingsboot kentert vor Samos: 3 Menschen sterben, darunter 2 Kinder

Beim Kentern eines Bootes vor der griechischen Insel Samos sind drei Menschen umgekommen, darunter zwei Kinder, so die Küstenwache. Ein Mann konnte demnach nur noch tot aus dem Meer geborgen werden. Die Kinder starben beim Transport auf die Insel. Neun weitere Menschen wurden sicher an Land gebracht.

Seit Beginn des Jahres starben bereits mehr als 200 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, so Zahlen der Internationalen Organisation für Migration. Die meisten von ihnen wollten demnach nach Italien. Griechenland beherberge zur Zeit mehr als 70.000 Flüchtlinge. Die Bedingungen in den Auffanglagern in Samos gelten als katastrophal.