No Comments der Woche: stürmischer Karneval und Skaten für die Kühe

Die besten No Comment-Videos der Woche im Überblick:

In Myanmar wurde Elfenbein mit der Straßenwalze öffentlich zerstört, in Deutschland trotz Sturmwarnung kräftig Karneval gefeiert (und am Aschermittwoch politisch ausgeteilt), in Neu-Delhi für Frieden zwischen Pakistan und Indien demonstriert und auf der Krim zum Jahrestag der Annexion Rosen verteilt. Einen Bauern, der seinen Kuhstall zum Skatepark macht, gab es auch. Und einen unfreiwilligen Empfang im Partnerlook bei der Queen: Sowohl das Oberhaupt der britischen Royals als auch Premierministerin Theresa May trugen kräftiges Lila.