Inspiriert von dem Hashtag #WhatWomenWant – was Frauen wollen – ist das türkischsprachige Team von Euronews durch die Redaktion gezogen und hat die Mitarbeiterinnen gefragt: Was wollt ihr?

Die Antworten sind vielseitig, eines schwingt jedoch in all den Aussagen mit: Es geht ihnen um Respekt und Anerkennung. Sie wünschen sich, dass Frauen genau so anerkannt werden, wie viele Männer um sie herum. Etwa im Beruf, zu Hause, in der Bezahlung und in der gesamten Gesellschaft.