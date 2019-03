SDF-Offensive auf letzte IS-Enklave beginnt

In Syrien hat die Offensive auf eine der letzten Enklaven der IS-Miliz begonnen. Ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) erklärte, die Kämpfe in der Ortschaft Baghus hätten begonnen. Ein entsprechendes Ultimatum an die IS-Kämpfer sich zu ergeben, sei ausgelaufen.

Zuvor hatten die überwiegend kurdischen Kämpfer das Feuer eingestellt und Zivilisten aufgefordert, den Ort an der irakischen Grenze zu verlassen. Zehntausende sollen der Aufforderung nachgekommen und geflohen sein.

Der sogenannte Islamische Staat hatte 2014 große Teile Syriens und des Iraks unter seine Kontrolle gebracht Inzwischen hat er sein Herrschaftsgebiet weitestgehend eingebüßt.