Keine feste Grenze: Bekommt May ihren Brexit-Deal doch durch?

Theresa May hofft, dass die mit der EU in Straßburg ausgehandelte "politische Erklärung" ausreicht, um in London eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich zu bringen.

Elf Stunden lang hat die britische Premierministerin mit den EU-Politikern verhandelt, vor allem um ihnen Zugeständnisse zum sogenannten Backstop - der schwierigen Frage der Grenze zwischen Nordirland und Irland - abzuringen.

May verweist darauf, dass es sich um "rechtlich bindende Veränderungen des Brexit-Abkommens" handelt.

Keine feste Grenze mit Irland

Die Premierministerin erklärte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz kurz vor Mitternacht: "Was wir sichergestellt haben sind rechtlich bindende Veränderungen - also genau das, was das Parlament verlangt hat - damit ist auch sichergestellt, dass der Backstop nicht unbefristet sein kann, nicht permanent, sondern nur zeitlich begrenzt, falls er jemals eintreten sollte."

Insgesamt haben sich Großbritannien und die EU in der vergangenen Nacht auf drei Dokumente geeinigt. In einer Übergangsphase bis mindestens Ende 2020 bliebe Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Europäischen Zollunion. Diese Einige dürfte vor allem die Wirtschaft beruhigen - falls sie von den Abgeordneten abgesegnet wird.

Bei den Abstimmungen in Brüssel hätte Großbritannien als Land, das aus der EU ausgetreten ist, aber kein Mitspracherecht mehr. Großbritannien sagt im Vertrag zu, finanzielle Pflichten aus der Zeitseiner EU-Mitgliedschaft zu tragen. Dies betrifft die Entscheidung von 2013 über den EU-Haushalt bis Ende 2020: London zahlt bis dahin weiter Beiträge.

Rechte der EU-Bürger und der Briten

Die Übergangsphase soll auch die Rechte der mehr als drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der eine Million Briten in anderen EU-Staaten sicherstellen. Auch ür den Fall eines Scheitern des Vertrags haben beide Seiten versprochen, jeweils einseitig die Rechte der betroffenen Bürger zu sichern. In der EU wäre das aber Sache der 27 Mitgliedsstaaten, es könnte also verschiedene Lösungen geben.

Wird der Brexit doch noch verschoben?

Jean-Claude Juncker unterstreicht, wie wichtig die Abstimmung der britischen Abgeordneten an diesem Dienstagabend ist. "Lassen Sie mich glasklar sagen: Es ist dieses Abkommen oder der Brexit findet nicht statt. Im Angesicht der harten Realität haben die Mitglieder des Unterhauses eine große Verantwortung und eine grundlegende Entscheidung zu treffen."

Wenn sich die britischen Parlamentarier gegen Theresa Mays Deal und die in letzter Minute ausgehandelten Zusätze aussprechen, gibt es eine weitere Abstimmung über eine Verlängerung von Artikel 50 für weitere Gespräche und damit für eine Verschiebung des Brexit.