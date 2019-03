Mord an Politikerin in Rio: Verdächtige in Brasilien gefasst

Am 14. März ist es ein Jahr her, dass die Stadträtin Marielle Franco in Rio de Janeiro ermordet wurde. Jetzt sind zwei Verdächtige gefasst worden. Dem brasilianischen Sender Globo zufolge handelt es sich um ehemalige Militärpolizisten. Einer von ihnen soll das Tatfahrzeug gefahren haben, der andere soll auf Franco und ihren Fahrer geschossen haben.

Die Tat hatte großes Entsetzen in Brasilien ausgelöst. Demonstranten forderten damals Gerechtigkeit für Marielle Franco. Die Linkspolitikerin und Menschenrechtsaktivistin hatte sich in Brasilien jedoch auch Feinde gemacht, mutmaßlich bei der Polizei: So hatte sie die Polizei bis kurz vor ihrem Tod mehrerer Morde bezichtigt.

In einigen Armenvierteln Rios haben Verbrechersyndikate die Macht, die aus aktiven und ehemaligen Polizisten bestehen sollen.