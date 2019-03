Stromausfall in Venezuela: Satellitenbilder zeigen Dunkelheit

Venezuela liegt seit Tagen teilweise im Dunkeln, das lässt sich auch aus dem All beobachten. Die Stromausfälle sind von NASA-Satelliten aus sichtbar. Mit Hilfe des Worldview-Tools der NASA und des Kopernikus-Dienstes der EU haben wir Aufnahmen von dem Gebiet um die Haupstadt Caracas und die Stadt Valencia erhalten können. Damit kann man sehen, wie hell oder dunkel es in den vergangenen Tagen in Venezuela war.

Im Video sieht man, dass sich die Situation langsam verbessert hat, besonders in den Bildern vom 11. und 12. März.

Zum Vergleich: Die Region am 3.3.19, vor dem Stromausfall.

Bilder vom vergangenen Freitag. Die Stromausfälle begannen Donnerstagnacht.