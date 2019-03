JETZT LIVE: Brexit-Abstimmungsmarathon: 1. Änderungsantrag angenommen

Neuer Tag, neues Glück für Theresa May, die britische Regierungschefin: Im britischen Parlament stimmen die Abgeordneten zur Stunde darüber ab, wie sie zu einem No-Deal-Brexit stehen. Zuvor soll über zwei Änderungsanträge entschieden werden. Es gab 312 Ja-Stimmen und 308 Nein-Stimmen für den ersten Änderungsantrag. Der Antrag wurde damit angenommen. Er sieht vor, dass die Möglichkeit eines No-Deal-Brexits in jedem Fall ausgeschlossen wird.

May war gestern mit einem leicht veränderten Vorschlag für ein Brexit-Abkommen im Parlament erneut gescheitert. Im Januar hatten die Abgeordneten den ursprünglichen Brexit-Deal zuerst abgelehnt.

Für die Abstimmung heute hob May den Fraktionszwang auf. Keinen Deal zu haben sei zwar besser als ein schlechter Deal, so May. Sie wolle aber die EU mit einem guten Deal verlassen. Und sie glaube, dass man gut verhandelt habe.

Bindend ist das Abstimmungsergebnis nicht, aber es könnte May noch mehr unter Druck bringen. Die Opposition kritisierte, die Premierministerin habe stur erklärt, es gebe nur die Wahl zwischen ihrem Deal und keinem Deal, so Labour-Chef Jeremy Corbyn. Ihr Deal sei gestern gescheitert. Sie zeige nichtmal mehr Führungsstärke, nachdem sie den Fraktionszwang aufgehoben habe. Vor einigen Wochen habe das noch anders ausgesehen. Wie sie heute abstimmen werde, fragt Corbin; sie werde für ihren Vorschlag stimmen, dass es keinen No-Deal geben soll, antwortete May. Der No-Deal bleibt in diesem Vorschlag aber weiterhin eine allerletzte Option.

Der Abstimmungsmarathon könnte schon morgen in die nächste Runde gehen. Sollte das Parlament einen ungeregelten Brexit kategorisch ablehnen, stimmen die Parlamentarier dann über einen Antrag auf Verschiebung des Brexit ab.

Das ist der Fahrplan für den Brexit: