"Mon Choco" ist eine Schokoladenfabrik in Abidjan und stellt hochwertige Bioschokolade nach traditioneller Methode her. Das Besondere: Hier werden Kakaobohnen mit dem Fahrrad gemahlen. Kräftig in die Pedale treten, und schon fließt auf der anderen Seite der feine Stoff, aus dem Schokoträume gemacht werden. Die Zutaten kommen alle aus der Elfenbeinküste.