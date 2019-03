"Oink" - Schwein Pigcasso malt weiter: ein Bild kostet 4.000 Dollar

Eigentlich tut Pigcasso gerne, was Schweine so tun: Fressen, Rumlaufen, Schlafen. Doch die Sau aus Franschhoek in Südafrika hat ein ganz besonderes Talent: sie malt - den Pinsel im Maul.

Joanne Lefson, die sich um Pigcasso kümmert, erklärt: "Schweine sind sehr intelligente Tiere. Wir haben Pigcasso Fußbälle angeboten und Rugbybälle, dann lagen im Schuppen Pinsel herum. Sie hat fast alles kaputt gemacht - bis auf die Pinsel. Und da dachte ich mir, dass das etwas zu bedeuten hat. Und dann hat es gar nicht lange gedauert - und sie hat diese besonderen Meisterwerke produziert, die sich auf jetzt auf der ganzen Welt verkaufen."

Ein echter "Pigcasso" kostet etwa 4.000 US-Dollar. Es gibt auch Drucke in limitierte Auflage für 120 Dollar. Und ein Werk des Schweins ziert den Hintergrund einer Uhr des Schweizer Herstellers "Swatch".

Die Ausstellung mit dem Titel "Oink" wurde im vergangenen Jahr in verschiedenen Ländern gezeigt - darunter in Deutschland und den Niederlanden.