Schildkröten als Schokolade getarnt: Schmuggler in Berlin erwischt

In Berlin hat der Zoll einen Schmuggler erwischt, der artengeschützte Schildkröten als Schokolade tarnen wollte. Der 69-Jährige landete nach Angaben der Beamten am Donnerstag mit einer Maschine aus Kairo am Flughafen Schönefeld. Der Zoll kontrollierte ihn und stellte eine Verpackung mit "seltsamen Inhalt" fest, wie es in einer Mitteilung heißt. Auf Nachfrage habe der Mann demnach gesagt, es handele sich um Schokolade. Die Zöllner öffneten das Paket und fanden drei lebende marokkanische Landschildkröten. Die Tiere wurden beschlagnahmt, da sie durch das Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt sind, so der Zoll.