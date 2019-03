Slowakei: Umfragen sehen EU-freundliche Präsidentschaftskandidatin vorne

Von der Außenseiterin zur Favoritin: Bei der Präsidentenwahl in der Slowakei liegt die liberale Zuzana Caputova in Umfragen weit vorne. Sie bekennt sich klar zur EU und hat die Korruption zum zentralen Thema ihres Wahlkampfs gemacht. Dahinter, aber weit abgeschlagen in den Umfragen, liegt EU-Vizekommissonspräsident Maros Sefcovic. Er wird von der regierenden Smer-Partei unterstützt.

Völlig offen ist, wie stark die Rechtspopulisten und EU-Gegner sein werden. Durchaus möglich, das einer ihrer Kandidaten in die Stichwahl kommt. Stefan Harabin, ein umstrittener Richter am Obersten Gericht, hat hier die besten Chancen.

Ein zentrales Thema im Wahlkampf war der Mord am Journalisten Jan Kuciak. Die Tat vor einem Jahr ist noch nicht aufgeklärt und hatte das Land in große Unruhe gestürzt. Ein Unternehmr sitzt als mutmaßlicher Drahtzieher in Untersuchungshaft. Vor wenigen Tagen gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass er nun auch offiziell beschuldigt wird.