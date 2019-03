Wiederaufleben der Gelbwesten-Gewalt

Die Proteste der "Gelbwesten" in Paris waren an diesem Samstag von einem Wiederaufleben der Gewalt gekennzeichnet.Vier Monate nach Beginn der Bewegung und einen Tag nach dem Ende des ersten Teils der nationalen Bürgerdebatte, mit der Emmanuel Macron die Krise in den Griff zu bekommen versucht, hatten die "Gelbwesten" diesen Samstag als "Ultimatum" für Präsident Macron angekündigt.

Zwischen 7.000 und 8.000 Demonstranten versammelten sich rund um den Champs-Elysées. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, Geschäfte wurden geplünert. Pflastersteine flogen, Barrikaden wurden in Brand gesteckt.

Professionelle, maskierte Randalierer hätten sich unten die Demonstranten gemischt, sagte Innenminister Christophe Castaner und kündigte ein hartes Durchgreifen an. Bis zum frühen Nachmittag wurden nach Polizeiangaben über 60 Personen verhaftet.

In den letzten Wochen war die Zahl der Demonstranten stetig zurückgegangen. Nach Angaben des Innenministeriums nahmen an den letzten Demonstrationen 28.600 Menschen teil, zehnmal weniger als zu Beginn der Bewegung am 17. November 2018, da waren es noch 282.000 Menschen.

Für die Gelbwesten-Bewegung ist es ein entscheidendes Wochenende. Zahlreiche Führungsfiguren der Gruppe hatten dazu aufgerufen, an diesem Samstag in Paris zu demonstrieren.