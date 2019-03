Trauer um Mesrob II. Mutafyan

Trauerfeier in Istanbul für Mesrob den zweiten, Mutafian, den verstorbenen Erzbischof und Patriarchen der Armenisch-Apostolischen Kirche von Konstantinopel. Der Geistliche war vor eineinhalb Wochen in einem Krankenhaus in Istanbul gestorben. Er litt seit Jahren an Demenz und hatte sich in seinen Ämtern vertreten lassen.

Seine Gemeinde in der Türkei hatte etwa 60.000 armenisch-orthodoxe Christen umfasst, von denen 45.000 in Istanbul leben. Eine seiner wichtigsten Aufgaben als einer der höchsten Würdenträger der Kirche war es, eine politische Stimme für die Armenier zu sein, die in der Türkei eine Minderheit stellen.