1,2 Mio. Euro: Teuerste Taube der Welt bei Auktion in Belgien versteigert

Die Taube Armando ist die teuerste Taube der Welt. Mehr als 1,2 Millionen Euro zahlte der Käufer bei einer Auktion des belgischen Züchters. Das ist Weltrekord. #Taube #Brieftauben #Brieftaubensport #RacingPigeons #Pigeons #birdstagram #pigeonflyer #Belgien