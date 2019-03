Eiscafé im indischen Kaschmir

Touristen im indischen Bergdorf Gya im Bundesstaat Kaschmir genießen in diesem besonderen Eiscafé hauptächlich Heißgetränke und traditionelle Nudelngereicht statt Speiseeis, denn die Umgebung ist frostig. Das Einscafé befindet sich in einer Eisskulptur, die an einen buddhistischen Tempel erinnert.

Turmartige künstliche Eisformationen sind im Hochland eine beliebte Form, um im Winter Abwasser zu speichern. Die Eisformationen entstehen, wenn durch die unter der Frostgrenze verlegten Rohre Wasser in kalte Luft gepresst wird.

Während die Türme im späten Frühjahr schmelzen, wird das Schmelzwasser in Tanks gesammelt und über ein Tropfbewässerungssystem auf Ackerflächen geleitet.