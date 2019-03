Bei der 7. Ausgabe von "Race & Snow" in Ridnaun in Italien haben 140 Harley-Davidson-Fahrer ihr Können zur Schau gestellt. Sie heizten Schnee bedeckte Berge herunter. Profis und Amateure nahmen an dem Wettrennen teil - mit unterschiedlichem Erfolg.

Der US-Amerikaner Austin Teyler wurde Erster. Er schaffte die Strecke in 7,14 Sekunden - auf einer geliehenen Harley, die er zum ersten Mal fuhr.