In Lustenau in Vorarlberg sollte das größte Brauchtumsfeuer der Welt entzündet werden, und das wurde es auch. 60,64 Meter hoch war der Holzturm, der in Flammen aufging. Nicht ganz ungefährlich, denn es kam zu erheblichem Funkenflug, sodass die Feuerwehr einige Zuschauer aufforderte, sich besser in Sicherheit zu begeben. 10.000 Schaulustige hatte das Feuer angezogen.