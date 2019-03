Utrecht: Schießerei in der Straßenbahn

Im niederländischen Utrecht sind in einer Straßenbahn mehrere Menschen erschossen und verletzt worden. Der Schütze ist auf der Flucht. Die Polizei hat am Vormittag ein Foto von dem Verdächtigen 37-jährigen Gökmen Tanis veröffentlicht.

Die Bewohner der Stadt sollten angesichts der unsicheren Lage in ihren Häusern bleiben, bis mehr bekannt sei, schrieb die Polizei auf Twitter. Schulen wurden angewiesen, die Türen geschlossen zu halten. Ein weiterer Vorfall werde nicht ausgeschlossen. Die Polizei prüft die Hintergründe und schließt auch ein terroristisches Motiv nicht aus.

Ein Platz in der Nähe des Stadtzentrums wurde am Mittag abgeriegelt, eine Anti-Terroreinheit hinzugezogen. Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich besorgt. Er habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, melden niederländische Medien.

Utrecht ist die viertgrößte Stadt der Niederlande mit etwa 350.000 Einwohnern. Die Polizei in anliegenden Großstädten wurden ebenfalls alamiert. Die zuständige Behörde hat die höchste Terrorwarnstufe 5 ausgerufen. Moscheen und Schulen wurden angehalten, ihre Türen zu schließen.