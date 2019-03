Der Italiener Dario Gambari schafft Kunstwerke per Traktor. Mit einem Landwirtschaftsgerät mäht er Bildnisse, Schriftzüge und Symbole in Felder. Jetzt bildete er in Castagnaro nahe Verona den chinesischen Präsidenten Xi Jinping ab. 20.000 Quadratmeter ist das Kunstwerk groß. Acht Stunden saß Gambarin dafür auf dem Traktor.