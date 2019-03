Australien: Koalabär verschanzt sich in Auto

Ein unwillkommener, aber charmanter Eindringling machte es sich am Montag (18. März) im Auto dieses Winzers in Australien bequem. Der lebhafte Koala weigerte sich, das Auto zu verlassen und genoß sichtlich die kühlere Luft im Inneren. Autobesitzer Tim Whitrow hatte die Tür offengelassen, damit sein Hund während der Arbeit ein - und aussteigen konnte. Die Versuche, das niedliche Tier aus dem Auto zu bewegen, scheiterten an seinem Widerstand. Der Koalabär hielt das Armaturenbrett fest. "Es brauchte einiges an Überzeugungsarbeit, um den lebhaften kleinen Kerl rauszuholen", sagte Whitrow in einem Facebook-Post.