Brennende Figuren kündigen den Frühling an

Eine große menschliche Figur brennt auf der Straße in Valencia, Spanien. Die Feuerschau ist Teil der Fallas, eines Frühlingsfestes in der Region valencia.

Die Figuren werden am letzten Tag des Festes in der Nacht in Flammen gesetzt. Dieser Moment symbolisiert den kommenden Frühling.

Den Ursprung haben die Fallas in den Handwerkertraditionen der Stadt. Am Ende des Winters verbrannten die Handwerker die Gestelle, an denen sie im Winter Lampen angebracht hatten.