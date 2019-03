Ein besonders heller Mond strahlte am Mittwoch Abend über der portugiesischen Hauptstadt Lissabon - ein weiteres Mal, dass in diesem Jahr das als Supermond bekannte Phänomen zu sehen war. Ein Supermond ist zu sehen, wenn sich ein Vollmond in relativ kurzer Entfernung zur Erde befindet. Bei klarer Sicht erscheint der Supermond rund 14 Prozent größer 30 Prozent heller als sonst. Astronomen erwarten den nächsten Supermond im Frühling 2020.