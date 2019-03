Betäubt im Koffer eines Russen: Gerettetem Orang-Utan geht es besser

Der zweijährige Orang-Utan war bei der Gepäckkontrolle in einem Koffer gefunden worden. Ein Russe wollte die indonesische Insel Bali zusammen mit dem Menschenaffen und einigen Echsen Richtung Moskau verlassen. Der Orang-Utan wurde in den Safaripark auf der Insel Bali gebracht, wo sich Tierärzte um das dehydrierte Tier kümmerten. Der Orang-Utan stand unter Beruhigungsmitteln, als er im Koffer gefunden worden war. Jetzt geht es ihm schon besser, er wird zunächst in dem Safaripark bleiben.