Die Einwohner der Stadt hatten ihm den Spitznamen "Weisser Riese" gegeben. Doch nun gehört das 22-stöckige Wohnhaus mit 320 Wohnungen in Duisburg endgültig der Vergangenheit an. Am Sonntag Mittag (12.00 Uhr) drückte der Bürgermeister der Stadt den Sprengknopf - der Wohnkomplex stürzte wie geplant in sich zusammen. An seiner Stelle soll nun ein Park entstehen.