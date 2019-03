Euronews am Abend vom 25.3.: Brexit, Trump, Tote durch Fluten im Iran

In Euronews am Abend geht es an diesem Montag mal wieder um den Brexit. Dabei ist es Regierungschefin Theresa May weiterhin nicht gelungen, dem Chaos Einhalt zu gebieten.

Hier gibt es viele neue Informationen zum Brexit.

Dramatische Überschwemmungen im Iran.

Alexis Tsipras war recht wütend, weil sein Hubschrauber von Kampfjets bedrängt worden war. Was steckt dahinter?

Mick Schumacher tritt in die Fußstapfen seines Vaters.

Euronews auf Deutsch gibt es auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und neuerdings als Newsletter auf WhatsApp. Wenn Sie die Testversion unses WhatsApp-Newsletter abonnieren wollen, können Sie das mit dem folgenden Link. https://wb.messengerpeople.com/?widget_hash=fa10a1ceaafc40947b733d7c291df8ba&lang=en&wn=0&pre=1