Neuer Raketenangriff aus Gaza: Was macht Netanjahu 2 Wochen vor Wahl?

Nach einem Tag relativer Ruhe hat es einen weiteren Raketenangriff von Gaza gegen Israel gegeben. Dabei wurde nach Angaben von Israels Armee niemand verletzt und nichts beschädigt. Die israelischen Truppen an der Grenze zu Gaza sind in Alarmbereitschaft.

Warnung von Netanjahu

Der aus den USA heimgekehrte Regierungschef Benjamin Netanjahu traf seinen militärischen Krisenstab und warnte zwei Wochen vor den Parlamentswahlen, er sei bereit, eine Offensive gegen die Hamas zu starten, wenn die Waffenruhe nicht halte.

Die israelische Armee veröffentlichte Bilder ihrer Raketen und Kampfflugzeuge.

Unter den Palästinensern in Gaza herrscht eine angespannte Stimmung. Ein Mann in Gaza-Stadt erklärte, man müsse den Finger am Abzug behalten.