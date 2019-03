Am Flughafen Kayseri in der Türkei hat es laut türkischen Medien Schüsse gegeben. Offenbar haben zwei Polizisten aufeinander geschossen. Die Sicherheitsmaßnahmen am Terminal für Inlandsflüge wurden daraufhin verschärft.

Die beiden Polzisten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Kayseri liegt südlich der Hauptstadt Ankara.