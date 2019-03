", "dateCreated": "2019-03-27 17:20:19", "dateModified": "2019-03-27 22:53:13", "datePublished": "2019-03-27 18:43:03", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://static.euronews.com/articles/stories/03/75/42/68/1440x810_cmsv2_e056149a-b8fa-5955-8360-bab0a4b5bd6e-3754268.jpg", "width": "1440px", "height": "810px", "caption": "Britisches Unterhaus einigt sich nicht auf Alternative zum Brexit-Deal", "thumbnail": "https://static.euronews.com/articles/stories/03/75/42/68/1440x810_cmsv2_e056149a-b8fa-5955-8360-bab0a4b5bd6e-3754268.jpg", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "euronews", "url": "https://static.euronews.com/website/images/euronews_logo.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Euronews", "url": "http://de.euronews.com/", "sameAs": [ "https://www.facebook.com/de.euronews", "https://twitter.com/euronewsde", "https://flipboard.com/@euronewsde", "https://www.linkedin.com/company/euronews", "https://www.instagram.com/euronews_deutsch/" ] }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Euronews", "legalName": "Euronews", "url": "http://de.euronews.com/", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://static.euronews.com/website/images/euronews_logo.png", "width": "688px", "height": "102px" }, "sameAs": [ "https://www.facebook.com/de.euronews", "https://twitter.com/euronewsde", "https://flipboard.com/@euronewsde", "https://www.linkedin.com/company/euronews", "https://www.instagram.com/euronews_deutsch/" ] } }, { "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://de.euronews.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Nachrichten", "item": "https://de.euronews.com/nachrichten" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Welt", "item": "https://de.euronews.com/nachrichten/international" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Britisches Unterhaus einigt sich nicht auf Alternative zum Brexit-Deal", "item": "https://de.euronews.com/2019/03/27/theresa-may-will-zurucktreten-wenn-ihr-brexit-deal-durchkommt" } ] }, { "@type": "WebSite", "name": "Euronews.com", "url": "http://de.euronews.com/", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "http://de.euronews.com/search?query={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" }, "sameAs": [ "https://www.facebook.com/de.euronews", "https://twitter.com/euronewsde", "https://flipboard.com/@euronewsde", "https://www.linkedin.com/company/euronews", "https://www.instagram.com/euronews_deutsch/" ] } ] }

Send Schriftgrösse Aa Aa Das britische Parlament hat sich am späten Mittwochabend nicht auf eine Alternative zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May einigen können. Lediglich einen Austritt ohne Abkommen lehnten die Abgeordneten erneut ab. Die britische Premierministerin Theresa May hatte zuvor - Medienberichten zufolge - ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte das Parlament ihren Brexit-Deal doch noch annehmen. Sie werde die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, sagte May demnach bei einer Rede vor Abgeordneten ihrer Konservativen Partei. Die britische BBC berichtete bereits über Mays Pläne. Demnach plane May eine finale Teilnahme am G-20-Gipfel in Japan Ende Juni. Mitte Juli wäre dann Platz für ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger.

