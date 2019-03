EUroadTrip: Wiedersehen mit einem Aquarius-Migranten

In den Wochen vor der Europawahl fahren wir durch mehrere europäische Länder, um auf diesem Road Trip herauszufinden, wie die Menschen über die EU denken, was sie von der Politik halten, was sie sich wünschen.

Diesmal waren wir im spanischen Elche. Hier haben wir einen Migranten getroffen, der vergangenes Jahr auf der Aquarius nach Spanien gekommen war. Das Schiff - ein Symbol für die gescheiterte Migrationspolitik der EU.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie. Die anderen Folgen finden Sie hier: Interaktive Karte | #EUroadtrip: Euronews berichtet vor den Europawahlen aus der EU.