Euronews am Abend - Brexit, Fridays for Future & Wahl in der Ukraine

Aller guten Dinge sind drei - nicht ganz. Auch bei der dritten Abstimmung hatte Premierministerin Theresa May keinen Erfolg mit ihrem Brexit-Deal. Selbst ihr versprochener Rücktritt konnte die Parlamentsabgeordneten nicht überzeugen.

Der warme Frühling hat einen positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt. Mehr Jobs auf Baustellen und in der Gastronomie sorgen für den tiefsten Stand der Arbeitslosigkeit seit fast drei Jahrzehnten.

Die Ukraine wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten - oder Präsidentin. Wobei ersteres wahrscheinlicher ist. Der quereinsteigende Komiker Wladimir Selenski ist in den Umfragen weit vorne und könnte Amtsinahber Poroschenko ablösen.