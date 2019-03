NO COMMENTS der Woche: In Norwegen gerät ein Kreuzfahrtschiff in Seenot und die Queen füttert Pferde

In unserem No Comment of the Week zeigen wir Ihnen einige der beeindruckendsten Bilder, die Journalisten von Euronews in dieser Woche entdeckt haben. Dieses Mal gibt es Videos ohne Kommentar zu diesen Themen:

Wegen eines Motorschadens bei stürmischer See gelangte das luxuriöse Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" mit 1.373 Menschen an Bord am Samstag in eine gefährliche Schieflage.

Der Kadaver eines Grauwals wurde am 24. März an den normalerweise unberührten Stränden von Malibu, Kalifornien, angespült. Er zog Massen von Zuschauern an, die das Säugetier untersuchen wollten.

Alain Robert ist Franzose und wird auch "französischer Spiderman" genannt. Jetzt hat er einen Wolkenkratzer bestiegen, um die zerfallende Pariser Kathedrale Notre Dame zu retten.

In Costa Rica sind bei der nationalen Motorradmeisterschaft zwei Fahrer aneinandergeraten.

Queen Elizabeth hat sich an diesem Donnerstag ganz ihrer Liebe zu Pferden hingegeben. Sie besuchte die Manor Farm Stables in Somerset, im Westen Englands.